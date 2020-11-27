Стало известно как могут повысить тарифы на электричество в Самарской области

С 1 июля 2021 г. в Самарской области могут вырасти тарифы на электроэнергию. Проект приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона опубликован для независимой антикоррупционной экспертизы.

Так, на первое полугодие 2021 г. предлагается установить одноставочный тариф для населения в размере 4,32 руб./кВтч, то есть оставить его на том же уровне, что и сейчас. На второе полугодие тариф может составить 4,46 руб./кВтч.

Тарифы, дифференцированные по времени суток, могут составить 5,08 руб. днем и 2,5 руб. ночью вместо действующих 4,82 руб. и 2,37 руб., соответственно.

Для тех, у кого в домах установлены электроплиты и электроотопительные установки, тариф предлагается увеличить со второго полугодия на 10 копеек - с 3,02 руб. до 3,12 рублей.

Те же расценки устанавливаются для сельчан, некоммерческих товариществ.

Для этой категории граждан тарифы, дифференцированные на "день" и "ночь", с 1 июля 2021 г. могут составить 3,54 и 1,75 руб., соответственно. Действующие значения равны 3,36 руб. в дневное время и 1,66 руб. в ночное время.