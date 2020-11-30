В Самаре нашли тайник с боеприпасами

В Самаре на ул. Рижской в ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции обнаружили в заброшенном доме тайник с боеприпасами, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В присутствии понятых правооохранители изъяли 25 патронов, пригодных для стрельбы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к незаконному хранению боеприпасов мог быть причастен 39-летний ранее судимый житель Самары. Как пояснил полицейским подозреваемый, патроны образца 1974 г. он нашел возле воинской части несколько лет назад. О том, что их хранение без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон. По словам самарца, он намеревался продать находку, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По данным полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. За совершение четырех эпизодов краж и незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

Отделом дознания ОП№ 7 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", возбуждено уголовное дело.