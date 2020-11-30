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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил пять лет "строгача" за участие в террористической ячейке

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор Алексею Ботве, которого признали участником запрещенной террористической организации.

По версии следствия, не позднее октября 2016 г. Ботва увлекся взглядами и идеологией радикального ислама, в том числе террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизбут — Тахрир аль — Ислами"), которая запрещена на территории Российской Федерации. Мужчина вступил в ячейку организации и участвовал в нелегальных агитационных собраниях.

24 сентября 2019 г. деятельность этой ячейки пресекли правоохранители.

В итоге Ботву приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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