Мужчина из Чапаевска получил условный срок за покупку наркотика и попытку взяточничества

В Чапаевске суд рассмотрел уголовное дело Камиля Азизова, которого обвиняли в приобретении наркотика и даче взятки.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, 3 апреля 2020 г. Азизов незаконно приобрел 0,8 г мефедрона для личного употребления. А 6 апреля в отделении полиции мужчина передал 120 тыс. руб. правоохранителю, участвовавшему в оперативном эксперименте. Азизлв надеялся "купить" отказ в возбуждении уголовного дела.

В итоге суд назначил мужчине три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.