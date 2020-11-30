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Суды Происшествия

Мужчина из Чапаевска получил условный срок за покупку наркотика и попытку взяточничества

ЧАПАЕВСК. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд рассмотрел уголовное дело Камиля Азизова, которого обвиняли в приобретении наркотика и даче взятки.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, 3 апреля 2020 г. Азизов незаконно приобрел 0,8 г мефедрона для личного употребления. А 6 апреля в отделении полиции мужчина передал 120 тыс. руб. правоохранителю, участвовавшему в оперативном эксперименте. Азизлв надеялся "купить" отказ в возбуждении уголовного дела.

В итоге суд назначил мужчине три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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