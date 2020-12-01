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Театр Культура

В Самаре впервые пройдет читка пьесы Андрея Иванова "С училища"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 декабря, в рамках проекта "Новые читки" в пространстве Kowalski сlub (ул. Ленинградская, 31) предприниматели и творческие люди города представят пьесу "С училища" (18+) известного белорусского драматурга, номинанта "Золотой маски", киносценариста Андрея Иванова.

Благотворительная читка проходит при поддержке Фестиваля молодой драматургии "Любимовка".
По сюжету пьесы, красивая студентка ПТУ влюбляется в преподавателя философии, а он, не желая того, попадает под ее обаяние. Зрителей ждет классическая пьеса, античная трагедия, где герои современные, но, в то же время, вечные. С другой стороны, это пьеса-боевик с мощным переворотом  в сюжете и столкновением социальных миров — мира люмпен и пролетариев с Шабанов и интеллигенции и хипстеров с Малиновки. Спор двух героев в начале пьесы и безобидный сюжет превращаются в жесткую драму о насилии, предательстве и разрушении большой мечты о любви.

В читке примут участие  Елена Кудряшова, Дмитрий Солодовников, Татьяна Быкова, Андрей Левитан, Игорь Баранов, Антон Янкович, Наталья Прудникова, Данил Емельянов.

Режиссер читки — Борис Трейбич (театр "Город"). Продюсер — Екатерина Горновитова.

Специально для читки самарским художником Фролом Веселым была написана картина, ставшая афишей. Работы художника можно будет увидеть на самом мероприятии. В программе вечера также музыкальный сюрприз от Kowalski сlub.

Средства с показа по традиции будут направлены на поддержку подопечных благотворительного фонда "Евита".

Начало мероприяти в 19:00. Вход без масок запрещен. Организаторы обращают внимание, что количество мест ограничено. Получить дополнительную информацию можно по телефону +79376550277.

"Новые читки" — это проект о современной драматургии, в котором принимают участие непрофессиональные актеры — политики, бизнесмены, люди творческих профессий. Проект развивается в Самаре с 2018 года при поддержке Фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

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