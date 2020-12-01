Полицейские Тольятти ищут преступников, вскрывших банкомат

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В понедельник, 30 ноября, в период с 2:37 до 3:29 неизвестные преступники вскрыли банкомат на ул. 70 лет Октября, 60 в Автозаводском районе, откуда похитили деньги. Сумма устанавливается, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.