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Преступления Происшествия

Полицейские Тольятти ищут преступников, вскрывших банкомат

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 ноября, в период с 2:37 до 3:29 неизвестные преступники вскрыли банкомат на ул. 70 лет Октября, 60 в Автозаводском районе, откуда похитили деньги. Сумма устанавливается, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе работы на месте происшествия полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения и установили приметы предполагаемых злоумышленников.

"Ориентировка с описанием подозреваемых доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности, — отмечают в пресс-службе областного полицейского главка. — Стражи порядка продолжают работу установлению и розыску предполагаемых злоумышленников".

Приметы подозреваемых:

1) мужчина, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Одет: светлая куртка с капюшоном, бейсболка, на лице черная маска, темные брюки, в руках рюкзак темный со светлыми вертикальными вставками, черные ботинки.

2) парень, рост 175-177 см, среднего телосложения. Одет: темная куртка с капюшоном, кроссовки черного цвета со светлыми вставками. 

Всех, кто имеет сведения о совершенном преступлении и личностях разыскиваемых, полицейские просят не оставаться безучастными и сообщить имеющуюся информацию в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: (8482) 93-46-02, 93-46-21, 020 (112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

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