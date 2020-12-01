Куйбышевская транспортная прокуратура выявила факты сокрытия преступлений

В Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте обнаружили факты сокрытия сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота оружия.

Только в 2020 г. по инициативе транспортной прокуратуры поставили на учет три таких преступления. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, 30 ноября под председательством Куйбышевского транспортного прокурора прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Темой совещания было состояние и эффективность работы правоохранителей Куйбышевского транспортного региона по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В работе координационного совещания приняли участие руководитель Самарского СОТ ПСУТ СК России, начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, а также исполняющий обязанности начальника Самарской таможни.

На совещании Куйбышевский транспортный прокурор отметил, что правоохранители принимают меры для выявления, предупреждения и раскрытия таких преступлений, но эта работа имеет недостатки и нуждается в корректировке.

"Допускаются нарушения закона, как при проверке сообщений о преступлениях, так и в процессе производства предварительного расследования. Так, например, в деятельности Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте имели место факты укрытия сообщений о преступлениях, только в истекшем периоде 2020 года по инициативе транспортной прокуратуры поставлено на учет три преступления", — процитировала Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Кроме того, на совещании транспортный прокурор обратил внимание на необходимость повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, являющейся фактически основой защиты объектов транспортного комплекса, который представляет повышенный интерес для актов незаконного вмешательства.

По результатам совещания выработано совместное постановление, направленное на повышение эффективности работы и взаимодействия правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота оружия.