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Преступления Происшествия

Молодая самарчанка выманивала у людей деньги под предлогом продажи шпица

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре правоохранители возбудили три уголовных дела в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, злоумышленница размещала на различных торговых площадках в Интернете объявления о продаже померанского шпица по заниженной цене. Желающим приобрести питомца женщина обещала организовать его доставку за свой счет при условии внесения предоплаты. Чтобы сделка выглядела правдоподобно, она звонила покупателям по видеосвязи и демонстрировала собаку. После получения денег аферистка прекращала общение с заказчиками.

Следственным управлением УМВД России по городу Самаре по заявлениям местных жителей возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. По имеющейся информации, с мая по октябрь этого года аналогичные обращения поступали в органы внутренних дел и других регионов России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступлений была задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности хозяйки шпица", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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