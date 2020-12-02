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Преступления Происшествия

Механика из Самары будут судить за убийство коллеги по неосторожности

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевский районный суд Самары направили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 10 февраля 2020 г. механик ООО "МакрИнтерКом" вместе с механиком строительной техники ремонтировали экскаватор KOMATSU PC 200-8. Во время работ сотрудник, не имеющий права управлять экскаватором, завел двигатель и использовал грузоподъемный механизм, не убедившись в отсутствии коллеги в опасной зоне.

В результате один из сотрудников получил смертельные травмы.

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