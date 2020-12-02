Игорь Шувалов и Виктор Кудряшов дали старт новому производству на "КуйбышевАзоте"

В среду, 2 декабря, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который находится с рабочим визитом в Самарской области, и первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов дали старт новому производству на "КуйбышевАзоте" — там открылась установка по изготовлению серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума.

Годовая мощность нового производства составляет 140 тыс. т серной кислоты марки "К" и 360 тыс. т улучшенного олеума. Получаемые продукты используются для производства капролактама и далее — для полиамидных волокон и нитей, инженерных пластиков и пленок.

Ввод в строй этих мощностей позволит закрепить лидерские позиции ПАО "КуйбышевАзот" в производстве капролактама и продуктов его переработки в России, СНГ и странах Восточной Европы. Ожидается, что налоговые отчисления за 15 лет в областной бюджет составят порядка 1,5 млрд руб., откроется 50 высококвалифицированных рабочих мест.

"Это производство было запущено с опережением сроков на 7 месяцев. Оно позволит создать собственное производство серной кислоты и улучшенного олеума, сформировать надежную серийную базу, которая послужит основой для расширения производства, снижения издержек, повышения качества продукции, которую предприятие поставляет потребителям всего мира. Я хочу поблагодарить вас, Игорь Иванович, и корпорацию ВЭБ за то, что вы оказали огромную поддержку в реализации этого проекта. Буквально год назад были подписаны соглашения между предприятием, ВЭБом и Газпромбанком о реализации данного проекта. И сегодня мы уже присутствуем здесь на открытии, — отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. — Во многом идея проекта воплотилась в жизнь потому, что мы реализуем его на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти, предприятие получает солидные налоговые льготы из регионального бюджета".

Особое внимание на новом производстве уделяется экологичности всех производственных процессов. В проекте использовано оборудование с оптимальными показателями по сырью, энергоресурсам и качеству получаемой продукции, с гарантией оптимально допустимых разрешенных выбросов, стоков и отходов, что позволяет в 3,5 раза снизить выбросы в атмосферу.

"Эта установка в первую очередь дает нам толчок для развития всей линейки, она — единственная в России. Она направлена как на экспорт, что обеспечивает развитие предприятия и развитие экономики РФ, так и привносит возможность развития на российском рынке. Новая установка, которую мы построили, также позволит проходить такие кризисы, как сегодня, значительно легче, конкурируя на любых рынках", — пояснил генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Кредитные ресурсы на реализацию проекта выделили корпорация ВЭБ.РФ и Газпромбанк в рамках Фабрики проектного финансирования. Новое производство — это первый в стране проект, профинансированный ВЭБ.РФ и Газпромбанком в рамках Фабрики проектного финансирования.

"Сейчас непросто получить кредит по доступной ставке для производителей в рублях. Поэтому в 2016 году министерством экономического развития и государственной корпорацией развития "Внешэкономбанк" был предложен механизм Фабрики проектного финансирования, — подчеркнул Игорь Шувалов. — Очень знаменательно, что в рамках Фабрики проектного финансирования кредиторы договорились о финансировании в отношении создания на "КуйбышевАзот" новой установки, и сегодня мы запускаем производство, видим реальный результат".

Отметим, что Фабрика проектного финансирования — это механизм проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, в том числе несырьевого экспорта, инноваций, промышленности высоких переделов, инфраструктуры и перевода ОПК на гражданскую продукцию, разработанный Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ.