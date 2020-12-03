Стартовал четвертый Всероссийский правовой диктант

С 3 по 12 декабря в онлайн-режиме пройдет IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. Центральной темой в этом году станет Конституция РФ с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала.

Принять участие в тестировании на сайте юрдиктант.рф могут граждане от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

"Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры — одна из основных задач Ассоциации юристов России. Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Это бесплатная юридическая помощь, публикации в СМИ, организация работы горячих линий, специальные проекты на страницах социальных сетей, участие в форумах и встречах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант", — подчеркнул председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут.

Напомним, что первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тыс. участников, в 2018-м число зарегистрированных участников составило уже 165 тыс. человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тыс. человек, включая 3533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация "Деловая Россия", партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).



