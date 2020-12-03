16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦУР помог решить проблему с уборкой мусора после лоточной торговли В этом году в Самаре зальют 115 ледовых площадок Парки Самары начали готовить к новогодним праздникам Стало известно как могут повысить тарифы на электричество в Самарской области В Самарской области с января повысят тарифы на капремонт

ЖКХ и благоустройство Общество

ЦУР помог решить проблему с уборкой мусора после лоточной торговли

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центр управления регионом с помощью системы "Инцидент Менеджмент" помог решить проблему с уборкой мусора на тротуаре между рынком и двором дома №328 по пр. Кирова.

С улицы вывезли столы, коробки и мусор, которые остались от лоточной торговли. Сигнал о неубранной территории поступил от пользователя в соцсети. Центр управления регионом зафиксировал сообщение и направил его ответственному ведомству. Через три дня, все конструкции и мусор уже вывезли, освободив территорию.

За день ЦУР посредством цифровой платформы "Инцидент Менеджмент" обрабатывает 250 сообщений пользователей. Вопросы, жалобы, предложения оперативно передаются исполнителям на местах. В ноябре отработано порядка 4300 сообщений.

"Инцидент Менеджмент" — это главный инструмент ЦУР. Система мониторит самые популярные социальные сети региона ВКонтакте и Инстаграм. Самарская область входит в ТОП-3 регионов в Приволжском Федеральном Округе по качеству работы в системе мониторинга социальных сетей "Инцидент Менеджмент". Среднее время реагирования представителей власти на инциденты составляет порядка 3 часов.

Системы мониторинга ЦУР фиксируют обращения гражданина  в городских сообществах или на официальных страницах органов власти в соцсетях, а также открытые посты на личных страницах пользователей. Ответ гражданин получит на той же площадке, где оставил заявку. Время ответа напрямую будет зависеть от темы и времени подачи заявки.

До конца года начнет работу новый цифровой сервис "ПОС. Госуслуги". Благодаря платформе обратной связи (ПОС) каждый человек, имеющий регистрацию на портале Государственных услуг, сможет в несколько кликов направить свое сообщение напрямую в выбранное ведомство и получить оперативный ответ.
 

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3