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Преступления Происшествия

В Самаре отправили в суд дело 16 автостраховых мошенников

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончено расследование уголовного дела членов ОПГ, занимавшихся мошенничествами в сфере автострахования.

По данным областного ГУ МВД, с 2014 по 2017 г. 16 жителей области 28-51 года инсценировали ДТП и кражи машин, после чего незаконно получали возмещения от страховых компаний. Общая сумма ущерба — свыше 15 млн рублей.

По фактам мошенничества возбудили 27 уголовных дел.

Во время следствия в счет возмещения ущерба изъяли пять автомобилей общей стоимостью 7 млн руб., также обвиняемые возместили еще 400 тыс. рублей.

Двое подозреваемых объявлены в федеральный розыск.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Самары.

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