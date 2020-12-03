Экс-главбуха центра "Семья" из Самарской области осудили за мошенничество

Суд Нефтегорского района Самарской области вынес приговор бывшей главбуху центра "Семья", которую обвиняли в мошенничестве.

По данным региональной прокуратуры, главный бухгалтер государственного казенного учреждения "Центр "Семья" Южного округа" в Нефтегорске в декабре 2016 г. с помощью электронной цифровой подписи директора направила в банк платежные документы с недостоверными сведениями о своей зарплате. На основании этого она незаконно получила 15 тыс. рублей.

До суда женщина возместила ущерб. В итоге ей назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор еще не вступил в законную силу.