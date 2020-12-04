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ЖКХ и благоустройство Общество

Долг УК и ТСЖ Самары за электроэнергию превысил 80 миллионов рублей

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Задолженность за поставку электроэнергии управляющих компаний и ТСЖ перед АО "Самарагорэнергосбыт" в ноябре 2020 достигла более 80 миллионов рублей.

В число самых крупных неплательщиков вошли управляющие компании: ООО "ЖКС" задолжало более 9 млн рублей, ООО УО "Коммунальник" — более 800 тыс. рублей и ООО "УЖКК" — около 400 тыс. рублей.

Свою задолженность компании сформировали за несколько лет. Собирая деньги за электричество с жильцов обслуживаемых домов, УК не осуществляли своевременную оплату электроэнергии гарантирующему поставщику.

Неоднократные обращения гарантирующего поставщика к ООО "ЖКС", ООО "УЖКК", ООО УО "Коммунальник" с требованиями своевременной оплаты долга, а также комиссионное рассмотрение причин образования задолженности на площадках администраций внутригородских районов городского округа Самара к сокращению задолженности не привели.

АО "Самарагорэнергосбыт" подало в суд на УК с целью получения средств за поставленную электроэнергию. Однако, несмотря на вступившие в законную силу исполнительные документы в отношении должников, денежные средства в адрес АО "Самарагорэнергосбыт" не поступают.

Рост задолженности за потребленную электроэнергию со стороны УК и ТСЖ формирует дефицит средств, необходимых для полных и своевременных расчетов с генерирующими и сетевыми компаниями за выработку и транспортировку электроэнергии, сокращает программу ремонта энергооборудования. Безответственное отношение УК к своим обязанностям по оплате энергоресурсов может создать опасность для бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей Самары.

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