В Тольятти рецидивист украл из офиса сумку с деньгами и документами

Из офисного центра Тольятти мужчина украл сумку, в которой находились документы и 63 тыс. рублей.

Сотрудники органов внутренних дел просмотрели записи с камер видеонаблюдений, установленных внутри офисного центра, опросили работников соседних секций. По версии полицейских, пострадавшая вышла из рабочего кабинета, при этом забыла закрыть двери на ключ. В помещение офиса зашел неизвестный, который похитил оставленную на видном месте женскую сумку.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Мужчину задержали около одного из домов в Комсомольском районе. По данным полицейских, подозреваемый — 44-летний житель Тольятти. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину. Он пояснил, что похищенную сумку и документы он выбросил, а денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время похищенные сумка и документы возвращены законной владелице.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".