Житель Новокуйбышевска пытался стать наркосбытчиком и попал под суд

Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение 35-летнему местному жителю, которого подозревали в сбыте наркотиков.

По версии следствия, в июне 2020 г. мужчина приобрел в Чапаевске наркотики. Часть из них он собирался сбыть, а остальное — употребить. На следующий день он спрятал в тайник-закладку не менее 3,82 г запрещенных веществ в девяти свертках. Оставшиеся 4,07 г он хранил для себя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.