16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области украли шесть тонн дизельного топлива В Тольятти рецидивист украл из офиса сумку с деньгами и документами В Самаре отправили в суд дело 16 автостраховых мошенников В Самарской области будут судить ветеринара, обвиняемого во взяточничестве и подлогах В Чапаевске судят предпринимателя, взявшего кредит на взятку полицейским

Преступления Происшествия

Житель Новокуйбышевска пытался стать наркосбытчиком и попал под суд

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение 35-летнему местному жителю, которого подозревали в сбыте наркотиков.

По версии следствия, в июне 2020 г. мужчина приобрел в Чапаевске наркотики. Часть из них он собирался сбыть, а остальное — употребить. На следующий день он спрятал в тайник-закладку не менее 3,82 г запрещенных веществ в девяти свертках. Оставшиеся 4,07 г он хранил для себя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3