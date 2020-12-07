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Преступления Происшествия

Чапаевский убийца прятался от оперативников в тумбочке на кухне

ЧАПАЕВСК. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Чапаевска, убивший сожительницу, прятался от полицейских в тумбочке, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ЧП произошло летом прошлого года в Чапаевске. У грунтовой дороги, в районе дома по ул. Победы местные жители обнаружили труп женщины. Как позднее выяснилось, смерть 42-летней женщины наступила в результате травмы головы.

СУСК России по Самарской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Раскрытием тяжкого преступления занимались сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Чапаевску.

С целью установления личности того, кто мог нанести смертельную травму женщине, опросили ее родных, близких, соседей, знакомых, а также местных жителей, которые видели женщину в последние часы перед смертью. Всего сотрудниками уголовного розыска опрошено более 50 человек.

Две недели кропотливой работы дали свои результаты. Появилась версия, что к преступлению может быть причастен сожитель потерпевшей. Однако, задержать мужчину сразу не получилось. Он скрывался, как выяснилось позднее, на квартире у новой сожительницы. В ходе обыска данной жилплощади, злоумышленника обнаружили на кухне, он там прятался от оперативников в тумбочке. Местного жителя задержали.

Выяснилось, что в прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное 10 лет назад в отношении женщины, с которой он также сожительствовал. В обоих случаях, мужчина избивал женщин.

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