Страховой Дом ВСК о перспективах внедрения цифрового рубля

В ходе встречи руководства Банка России с участниками Ассоциации ФинТех заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Николаевна Сорокина поддержала идею выпуска цифрового рубля. В своем выступлении она обозначила, что ВСК приветствует эту инициативу ЦБ по цифровизации российской экономики и готов участвовать в пилотном проекте.

Обсуждение доклада регулятора о цифровом рубле состоялось 26 ноября на площадке Ассоциации ФинТех с участием первого заместителя председателя Банка России Ольги Николаевны Скоробогатовой.

Цифровой рубль — третья форма денег наравне с наличными и безналичными рублями. Появление у граждан и бизнеса новых финансовых возможностей, соответствующих потребностям цифрового мира, повышает конкурентоспособность всей экономики, и Банк России совместно с участниками рынка изучает вопрос выпуска цифровой валюты центрального банка.*

"Мы видим большую пользу от внедрения цифрового рубля. Например, в сокращении транзакционных издержек компании за счет минимизации количества посредников при платежах. Цепочка посредников от клиента к поставщику может видоизмениться, что ускорит проведение операций и станет дополнительным преимуществом и для клиента.

Это может способствовать снижению и операционных издержек, которые возникают при взаиморасчетах с партнерами, когда иногда процесс поступления денежных затягивается по каким-то техническим причинам. Моментальный платеж решит эти проблемы. Предусмотренный "бесшовный переход" положительно отразится на качестве получаемых данных, снизятся риски мошенничества. Централизация и контроль регулятора обеспечат безопасность операций для клиента.

Большое значение имеет возможность проведения моментальных платежей с использованием цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к сети Интернет", — сообщила Ольга Сорокина.

Также на встрече прозвучали различные мнения и предложения банков и других участников Ассоциации ФинТех. Развернулась плодотворная дискуссия, в ходе которой большинство выступающих поддержали инициативу по внедрению новой формы денег.