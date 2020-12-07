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Преступления Происшествия

Двое мужчин похищали топливо с сельхозпредприятий Самарской области

КОШКИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области задержали подозреваемых в краже топлива.

По данным регионального ГУ МВД, в течение двух месяцев руководители сельхозпредприятий сообщили о пяти преступлениях. Злоумышленники по ночам проникали на территорию фирм и сливали дизельное топливо из находящейся на стоянке техники.

Полицейские предположили, что все пять краж совершили одни и те же люди. На одном из мест преступлений правоохранители нашли кассовый чек, оплаченный банковской картой. Владельцем карты оказался 31-летний судимый житель Волгоградской области, который приехал в Самарскую область на заработки. Он признался, что крал топливо вместе с 21-летним жителем Кошкинского района. Всего подозреваемые получили за слитый дизель 60 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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