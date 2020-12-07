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Преступления Происшествия

Директора тольяттинской УК будут судить за ущерб ресурсоснабжающим организациям

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело руководителя управляющей компании за махинации с платежами по ЖКУ.

По версии следствия, руководитель УК с 1 января 2017 г. по 31 мая 2018 г. получал через ЕИРЦ деньги от жителей домов для оплаты энергоресурсов. При этом ресурсоснабжающим организациям он переводил лишь часть от этой платы, а остальное (более 4,9 млн руб.) расходовал на другие цели.

В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения").

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