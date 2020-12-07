В Самаре дошло до суда очередное дело о мошенничестве в КПК

В Советский районный суд Самары направили для рассмотрения уголовное дело о крупном мошенничестве в кредитном потребительском кооперативе (КПК).

По версии следствия, бывший председатель самарского КПК с апреля 2014 г. по март 2020 г. с помощью рекламы в интернете и СМИ обещал вкладчикам от 11% до 15,6% годовых. На самом деле эта информация не была правдой и противоречила уставу кооператива.

Объявления заинтересовали 23 жителя Самары. Они отдали от 40 тыс. до 700 тыс. рублей. Общая сумма похищенных средств составила более 9 млн рублей.

Для придания видимости работы филиала экс-председатель направлял в вышестоящую организацию фиктивные отчеты. Следователи допросили свыше 20 жителей города, которые якобы брали займы в кооперативе. Но все они отрицают факт обращения в КПК.

В итоге на 28-летнего безработного самарца возбудили 23 уголовных дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").