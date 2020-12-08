Инвестиционные компании группы банка "Открытие" отмечают двойной юбилей подарками клиентам

В декабре отмечают юбилей сразу две ведущие компании российского инвестиционного рынка, входящие в группу банка "Открытие". Управляющей компании "Открытие" исполняется 20 лет, а "Открытие Брокер" — 25. В честь этого события запущен специальный праздничный портал "45 лет на двоих", на котором для инвесторов собраны актуальные предложения от компаний в честь юбилея, а также доступны разнообразные игровые активности и подарки.
В разделе специальных предложений управляющая компания "Открытие" предоставляет клиентам возможность воспользоваться бесплатным консьерж-сервисом по налоговому вычету в 2021 году. Для этого достаточно зайти на юбилейный портал, перейти по ссылке из соответствующей карточки на главной странице, и до 31 декабря 2020 года открыть и пополнить счет ИИС через личный кабинет клиента УК.
"Открытие Брокер" предлагает получить максимальный кешбэк с комиссий за сделки и значительно снизить издержки при торговле на финансовых рынках. Для этого нужно открыть счет в "Открытие Брокер" и подключиться к программе лояльности для инвесторов и трейдеров "O.InveStore!".
На юбилейном портале есть возможность поделиться своим рассказом о личном опыте инвестирования — успешной сделке, которая позволила заработать, интересной историей или неудачей, связанной с вложением денег. Самые интересные истории опытных и начинающих инвесторов будут опубликованы на сайте, их авторы получат в подарок сертификаты популярного интернет-магазина.
В викторине "Битва интеллектов" можно показать свой финансовый IQ, ответив на вопросы по истории фондового рынка и компаний-юбиляров. В конце декабря победителей этапов викторины будут ждать три суперприза.
На юбилейном портале посетителей ждет увлекательный экскурс в историю страны и российского финансового рынка, календарь воспоминаний о памятных датах и событиях бизнеса управления активами. Вы сможете оценить, как много изменений произошло за это время и как много было сделано участниками фондового рынка для его популяризации и доступности для розничного инвестора
Хронологический таймлайн расскажет о самых важных этапах становления и достижениях управляющей компании "Открытие" и "Открытие Брокер" на протяжении четверти века.
Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие":
"За "45 лет на двоих" успешной работы на российском фондовом рынке нам, безусловно, есть чем гордиться. Но, прежде всего, хотелось бы отметить, что все эти годы наши компании развивались в интересах клиентов. Мы предлагаем инвесторам именно те продукты и сервисы, которые помогают им в достижении личных финансовых целей, повышают эффективность и удобство процесса инвестирования.
Мы подошли к юбилею в зрелом состоянии, сформировав качественную экспертизу не только в управлении активами, но и в учете клиентских потребностей. Мы знаем, когда и что предложить нашим клиентам, поэтому с большим оптимизмом смотрим в будущее".
Владимир Крекотень, генеральный директор АО "Открытие Брокер":
"Свой юбилей компания встречает в статусе одного из лидеров российского фондового рынка, поставив перед собой амбициозные цели. Вместе с тем, на нас, как на системообразующем участнике рынка, лежит и большая ответственность — от нашей работы во многом зависит дальнейшее развитие инвестиционной среды. Поэтому среди наших первоочередных задач — реализация и поддержание высочайших стандартов финансовых услуг.
Так совпало, что наш юбилей пришелся на самый, быть может, сложный период как для российской, так и глобальной экономики за последнее время. Приятно отметить, что "Открытие Брокер" достойно ответил на вызовы этого года. Мы предложили передовые финансовые решения, реализовали стратегию, нацеленную на улучшение сервиса и расширение продуктовой линейки. Как следствие, выросло и количество наших клиентов — и это самая главная оценка нашей работы!"
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: open-broker.ru.
АО "Открытие Брокер" — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка "Открытие". Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом квартале 2020 г. превысил 4,3 трлн рублей). "Открытие Брокер" обслуживает более 290 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года. "Открытие Брокер" многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
Пресс-служба "Открытие Брокер": press@open.ru,
Павел Махов, +7 (925) 376-29-26.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 6 закрытых ПИФа, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ).
Компания стала победителем в номинациях "Управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2019 г. и "Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов" за 2018 г. Активы под управлением на 30.11.2020 г. — более 270 млрд рублей.
Пресс-служба УК "Открытие": +7 (495) 232-59-73 (доб.11-3774); uk-pr@open.ru