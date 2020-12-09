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Театр Культура

"Самарская площадь" получила грант правительства РФ на постановку спектакля

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля "Чужая жена и муж под кроватью" (пьеса Александра Игнашова на тему одноименного рассказа Федора Достоевского) получил самарский театр "Самарская площадь".

Руководитель проекта — директор театра, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова, режиссер-постановщик — Александр Кладько (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Алексей Уланов (Санкт-Петербург), композитор — Андрей Рубцов (Москва)

Определял получателей грантов на реализацию творческих проектов в 2021 г. экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации. 

В адрес конкурсной комиссии поступили заявки от 203 театральных и 89 музыкальных коллективов. В каждом направлении эксперты отобрали 15 проектов.

Обладателями грантов стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Новосибирска, Астрахани, Липецка, Иваново, Ярославля и Самары.

Премьера спектакля запланирована на апрель 2021 года.

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