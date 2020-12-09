"Самарская площадь" получила грант правительства РФ на постановку спектакля

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Грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля "Чужая жена и муж под кроватью" (пьеса Александра Игнашова на тему одноименного рассказа Федора Достоевского) получил самарский театр "Самарская площадь".