"Самарская площадь" получила грант правительства РФ на постановку спектакля

Грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля "Чужая жена и муж под кроватью" (пьеса Александра Игнашова на тему одноименного рассказа Федора Достоевского) получил самарский театр "Самарская площадь".
Руководитель проекта — директор театра, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова, режиссер-постановщик — Александр Кладько (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Алексей Уланов (Санкт-Петербург), композитор — Андрей Рубцов (Москва)
Определял получателей грантов на реализацию творческих проектов в 2021 г. экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации.
В адрес конкурсной комиссии поступили заявки от 203 театральных и 89 музыкальных коллективов. В каждом направлении эксперты отобрали 15 проектов.
Обладателями грантов стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Новосибирска, Астрахани, Липецка, Иваново, Ярославля и Самары.
Премьера спектакля запланирована на апрель 2021 года.