"Газпром межрегионгаз" подвел итоги закупок по объектам газификации на 72 млрд рублей

В ООО "Газпром межрегионгаз" подведены итоги конкурентных закупочных процедур по Программе развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2020 году. Открытость процедур принесла экономию в 5,4 млрд рублей.

Для организации строительно-монтажных работ по данным на 1 декабря 2020 года по объектам газификации было организовано 109 закупочных процедур. Большинство контрактов уже заключены, ведется строительство. В связи с тем, что планы-графики синхронизации работ газораспределительных организаций и властей регионов РФ были согласованы и утверждены до начала объявления тендеров, строительно-монтажные работы развернуты в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что процесс проведения закупок в 2020 году был значительно изменен. Оптимизация закупочной документации, процесса проведения закупок и их открытость на "Электронной торговой площадке группы Газпромбанка" улучшили конкурентную среду и позволили принять участие в закупках и выиграть компаниям малого и среднего бизнеса, а также компаниям, представленным в регионах запланированных работ. По результатам на 1 декабря 2020 года число генподрядчиков увеличилось в 6 раз, победу смогли одержать 30 компаний. Всего на тендеры поступило более 700 заявок. Среднее снижение начальной цены контрактов по регионам составило порядка 8%, в отдельных случаях достигло 15% и даже 20%. В результате при общей начальной стоимости строительно-монтажных работ более чем в 72 млрд рублей, снижение цены договоров составило без малого 5,4 млрд рублей.