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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области рассмотрен проект закона о переносе начала учебного года на 1 октября

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены Общественной палаты Самарской области выразили мнения относительно проекта федерального закона о переносе начала учебного года в учебных заведениях на 1 октября.

Законопроектом предлагается провести добровольный эксперимент по переносу начала учебного года в школах на 1 октября (на основании закона субъекта РФ). Предполагается, что в таких случаях учебный год будет заканчиваться в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной организации.

В Самарской области члены Общественной палаты не согласились с формулировками, прописанными в законе. Так, сразу возникает вопрос о занятости детей: "создание проблемы занятости учащихся школ в период с 1 сентября до 1 октября, т. к. большинство мест для летнего отдыха детей не пригодны для приема отдыхающих в осенний период по санитарно-техническим характеристикам. Не все родители, законные представители учащихся располагают возможностями выезда с детьми в южные регионы: кому-то не позволяет график отпусков, кому-то финансовое положение, состояние здоровья, семейная ситуация и пр. Незанятость детей, в свою очередь, в качестве последствий будет иметь повышение показателей травматизма и правонарушений среди детей и подростков. Для организации занятости учащихся школ на период с 1 сентября до 1 октября потребуются существенные дополнительные затраты из бюджетов субъектов Федерации. Это тем более недопустимо в условиях пандемии коронавируса, требующей существенных расходов из региональных бюджетов и мобилизации усилий органов власти всех уровней, педагогического и родительского сообществ на решение иных социально-экономических вопросов и проблем". 

Также отмечается, что смещение начала учебного года в отдельных субъектах РФ будет вносить дисбаланс в общую систему управления учебным процессом. 

"Если при этом учебный год будет увеличен на 30 дней, то получится, что в июне (когда в большинстве регионов РФ уже создаются некомфортные условия восприятия учебного материала из-за летней жары) занятия будут менее продуктивны, а обучающиеся и их родители будут вынуждены отказаться от традиционных вариантов летнего отдыха. Если же попытаться не увеличивать продолжительность учебного года, то получается, что возрастет учебная нагрузка, либо будут сокращены осенние, зимние, весенние каникулы. К тому же в России в настоящее время сохраняется дефицит учебных площадей и педагогов в школах, что вынуждает организовывать процесс обучения в две смены, а значит, переход на новую дату начала учебного года всех школ региона, входящего в эксперимент, приведет к обострению и этих проблем. Данный сценарий еще более негативно может отразиться на качестве усвоения учебного материала и состоянии здоровья обучающихся", — отмечает  член комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки Юрий Холопов.

"Цель законопроекта, заявленная в пояснительной записке, остается неясной, поэтому содержащиеся в нем требования к организации эксперимента нельзя признать достаточными и обоснованными. Социальные последствия, вызванные реализацией эксперимента, будут сложными, связанными в том числе, с необходимостью организационных преобразований, изменением учебных программ и графиков обучения", — кратко резюмировала мнения коллег член Совета Общественной палаты Самарской области Маргарита Вахтина.

Заключение, содержащее аргументированную позицию самарских общественников, направлено в Общественную палату России.

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