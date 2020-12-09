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Театр Культура

В Самаре пройдут "Большие гастроли" подмосковного театра "Камерная сцена"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 по 17 декабря в Самаре пройдут "Большие гастроли" театра "Камерная сцена" (Лобня, Московская область).

На сцене Самарского молодежного драматического театра "Мастерская" покажут спектакли "Мертвые души", "Ревизор", "Волшебник Изумрудного города", "Черная курица".

15 и 16 декабря в 11:00 в Доме Актера состоится спектакль "Черная курица" (6+). Режиссер - Д.Сарвин.

Действие разворачивается под авторскую музыку композитора Василия Тетерина. Свет, звук, новаторские спецэффекты и анимационный видеоряд создают волшебную атмосферу сказки и чуда. Спектакль говорит с детьми о дружбе и предательстве, о добре и зле, о трудолюбии и лени. Говорит на языке чувств и эмоций.

Продолжительность - 1 час 40 минут с антрактом. Актерский состав: Черная Курица - Андрей Сорока, Алеша - Илья Петухов, Король - Александр Кудринский, Учитель - Денис Латышев, Жена учителя - Светлана Бурдина, Англичанки - Любава Аристархова и Рита Иванова, Подземные жители - Анна Пухова, Любава Аристархова, Рита Иванова, Светлана Бурдина.

15 и 16 декабря в 18:00 в Доме Актера пройдет спектакль "Мертвые души" (16+). Режиссер - Д.Сарвин.

Лобненский театр "Камерная сцена" и режиссер Дмитрий Сарвин выпустили спектакль "Мертвые души". Продолжительность спектакля - 2 часа 40 минут с антрактом. Актерский состав: Чичиков - Александр Кудринский, Манилов - Сергей Шайдаков, Коробочка - Светлана Давыдова, Ноздрев - Евгений Смирнов, Лизонька Манилова - Рита Пальмова, Собакевич - Алексей Власов, Собакевич Феодулия Ивановна - Любава Аристархова, Плюшкин Степан - Андрей Сорока, Губернатор - Игорь Булгаков, Губернаторша - Наталья Малышева.

17 декабря в 11:00 в Доме Актера пройдет спектакль "Волшебник Изумрудного города" (0+). Режиссер - Н.Круглов.

Девочка Элли и щенок Тотошка приглашают в путешествие на волшебном ветре, чтобы оказаться в Изумрудном Городе Волшебника Гудвина. Много чудесного произойдет с главными героями.

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом. Актерский состав: Элли - Юлия Абрамова, Тотошка - Евгений Смирнов, Волшебник - Дмитрий Мазуров, Страшила, Железный человек, Бастинда, Смелый лев - Сергей Шайдаков.

17 декабря в 18:00 в Доме Актера состоится спектакль "Ревизор" (12+). Режиссер - Н.Круглов.

На сцене - вечно современная комедия Гоголя. Услышав гоголевские слова со сцены, поражаешься, насколько они современны и правдивы. Творческий коллектив спектакля следует замыслу автора, его "духу и букве". "Ревизор" - это яркие характеры, искрометный юмор, беспощадная сатира.

Продолжительность - три часа с антрактом. Актерский состав: Городничий - Алексей Власов, Жена городничего - Анна Пухова, Дочь - Маргарита Забалуева, Хлопов - Николай Круглов, Судья - Денис Латышев, Земляника - Евгений Смирнов, Шпекин - Андрей Сорока, Добчинский - Руслан Сардаров, Бобчинский - Игорь Булгаков, Осип - Александр Кудринский, Пошлепкина - Любава Аристархова.

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