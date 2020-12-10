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Театр Культура

Какой будет премьера спектакля Back to life в САТОБ

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 и 13 декабря в Театре оперы и балета состоится премьера балета-кутюр Back to life. На пресс-завтраке в ресторане “Ваще огонь” команда, работающая над спектаклем, рассказала, что следует ждать зрителям и почему премьеру важно провести сейчас.

Над балетом-кутюр Back to life работает та же постановочная группа, что и над спектаклем “Три маски короля” – хореограф-постановщик Юрий Смекалов, дирижер-постановщик Евгений Хохлов, композитор Михаил Крылов, управляющий балетной труппой Валерий Коньков. Финансирует проект петербургский меценат Вячеслав Заренков, который также является автором рассказа, по которому ставится балет. В работе над спектаклем самарской труппе активно помогал театр "Килизэ".

Главным новым гостем в команде стала дизайнерская группа, с которой работает театральный художник, модельер, арт-директор фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева" Мария Казак. "В ходе подготовки была организована коллаборация с самарскими дизайнерами, мир моды и мир театра соприкоснулись. А перед спектаклем зрители увидят настоящий показ мод", – рассказал Юрий Смекалов.

Еще об одном сюрпризе нового спектакля рассказал дирижер Евгений Хохлов: "Новый проект будет особенным, отличным от "Трех масок короля" не только музыкально: оркестр будет находиться на сцене, будет равноправным участником спектакля, артисты оркестра будут в сценических костюмах".

Михаил Крылов отметил интересную закономерность: "Первый спектакль, который мы поставили на сцене самарского театра, назывался "Три маски короля", и весь мир надел маски. Теперь мы ставим "Back to Life" - "Возвращение к жизни", и я надеюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни". Что касается музыки, Михаил Крылов подчеркнул, что для него эта работа была сложной, но интересной.

Сергей Филиппов рассказал, что такие постановки, как "Три маски короля", "Back to Life", позволяют привлечь новых зрителей в театр: "После "Трех масок короля" мы увидели в театре много людей молодого возраста, которые раньше не ходили в театр. Придя к нам на современный балет, увидев, что
балет – это интересно, новые зрители стали ходить и на классические спектакли".

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