Адвокат бывшего замначальника регионального УФСИН обжаловал его приговор

Адвокат бывшего замначальника УФСИН по Самарской области Дениса Шматова, приговоренного к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 1,36 тыс. руб., обжаловал приговор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Шматова, являвшегося и. о. начальника УФСИН по Самарской области, задержали сотрудники ФСБ в июле 2019 года. Ранее он работал заместителем руководителя этого ведомства. Заподозрили Шматова в получении 520 тыс. руб. за улучшение условий содержания двух "черных риелторов" — Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой.

По словам Пименовой и Тюменцевой, сначала у них были невыносимые условия содержания. Позже им предложили заплатить, чтобы вернуться к нормальным условиям.

Шматов предложил женщинам скинуться по 260 тыс. руб. в обмен на возвращение нормальных условий содержания. Пименова и Тюменцева согласились, а сами через адвоката пожаловались в ФСБ. Защитник поучаствовал в оперативном эксперименте и принес Шматову взятку в открытке с надписью "С 23 февраля".

В суде Шматов признал вину.