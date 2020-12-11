В Самарской области предполагаемого автовора смогли задержать после нового преступления

В Сызранском районе Самарской области задержали 22-летнего парня по подозрению в кражах.

По данным регионального ГУ МВД, у местного жителя украли с карты 5 тыс. руб., а ранее он потерял на улице телефон, к которому она была привязана. Полицейские выяснили, кому перевели деньги, и задержали подозреваемого.

У предполагаемого вора проверили отпечатки пальцев, и выяснилось, что он может быть причастен еще и к автокражам. Осень 2019 г. такие же отпечатки изъяли с места преступления в районе Монгоры. Там с неохраняемых парковок украли два автомобиля. Позже машины обнаружили неподалеку.

Подозреваемый не отрицал причастность к кражам машин и рассказал, что совершил их вместе с неоднократно судимым 30-летним приятелем. Тогда они планировали сдать автомобили на металлолом, но не смогли это сделать из-за технических неисправностей.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.