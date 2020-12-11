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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в убийстве родственницы покойной гражданской супруги

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Куйбышевского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и п. "в" ч. 2, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следствия, в июле 2020 г. он поссорился с родственницей умершей гражданской супруги из-за неоплаты коммунальных платежей. Во время конфликта самарец напал с ножом на потерпевшую и нанес ей смертельные травмы.

После совершения убийства злоумышленник похитил золотые украшения жертвы стоимостью 65 тыс. руб. и ее деньги - 15 тыс. рублей. Также он забрал три банковские карты и с помощью одной из них оплатил покупки на 559 рублей.

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