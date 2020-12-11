С 2021 года отменяется система налогообложения ЕНВД для отдельных видов деятельности

С 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

В связи с отменой ЕНВД предприниматели могут перейти на более оптимальный для них режим налогообложения. Если этого не сделать, то с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общий режим со ставкой 13%. Подобрать удобный режим налогообложения можно с помощью специального калькулятора "Выбор подходящего режима налогообложения" на сайте ФНС России.

Все пользователи онлайн-касс на этой системе налогообложения обязаны изменить настройки кассы и выбрать другую модель налогообложения до 31 декабря этого года. За выдачу чеков покупателям с неверно указанной системой налогообложения предусмотрена административная ответственность по ч.4 статьи 14.5 КоАП РФ.

Пользователи онлайн-касс на ЕНВД могут самостоятельно поменять режим налогообложения на своей кассе без посредников. Для этого ФНС России запустила специальный сервис "Настройка кассы при переходе с ЕНВД". Достаточно выбрать свою модель кассы из выпадающего списка или начать вводить название кассы: сервис автоматически найдет модель по первым буквам. После выбора кассы сервис предложит скачать в формате.pdf инструкцию по настройке для этой модели.