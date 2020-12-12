В Сергиевском районе женщина прописала 13 мигрантов в нежилом доме

Полицейские выявили факт фиктивной регистрации мигрантов в Сергиевском районе. 34-летняя жительница Кинеля незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан.

Женщина фиктивно зарегистрировала иностранцев в нежилом доме, расположенном в поселке Верхняя Орлянка, и нарушая порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан, не предоставляла им жилое помещение для проживания.

Во время беседы с полицейскими женщина пояснила, что была предупреждена об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно нарушила закон.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Сотрудники полиции проверяют женщину на причастность к аналогичным правонарушениям.