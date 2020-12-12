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Преступления Происшествия

Житель Самары убил родственницу жены из-за счетов за "коммуналку"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Куйбышевского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу 58-летнего мужчины, который летом 2020 года убил родственницу своей умершей гражданской жены.

Из материалов уголовного дела известно, что житель Самары поссорился с женщиной из-за неоплаченных счетов за коммуналку. Схватив нож, мужчина нанес ей множественные ранения, и она скончалась, сообщает прокуратура Самарской области.

Убийца снял с нее золотые украшения на 65 тыс. руб., забрал 15 тыс. руб. наличными и три банковские карты.

Одной из карт он расплатился в супермаркете, после чего был задержан полицией.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "кража".

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