Адвокат направил повторную жалобу Александру Бастрыкину на правоохранителей Новокуйбышевска

В пятницу, 11 декабря, адвокат жительницы Новокуйбышевска Екатерины Правдиной Олег Марфин направил повторные жалобы руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и прокурору Самарской области Сергею Бережицкому на сотрудников Новокуйбышевского отдела СК РФ.

Следователи, на его взгляд, умышленно затягивают проверку по факту неправомерных действий оперативников ОЭБ и ПК городской полиции А. Данилова, В. Бикеева в отношении его подзащитной. 9 декабря сотрудники городского отдела СК РФ второй раз отказали в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий полицейскими. Об этом адвокат рассказал корреспонденту Волга Ньюс.

Напомним, по словам адвоката Олега Марфина, его доверительница работала бухгалтером в СДТ. 4 сентября оперативники Данилов и Бикеев проводили в ее квартире обыск, который разрешил суд. Предположительно, это было связано с проверкой деятельности СДТ. В обыске участвовала понятая, которая, по словам адвоката, является помощником следователя местного отдела СК РФ. После обыска оперативники ушли из квартиры Правдиной, но позже вернулись уже без законных оснований.

"На этот раз они в грубой форме требовали какие-то кассовые чеки", — рассказывает Олег Марфин. Женщина была шокирована и попыталась позвонить мужу, но полицейские отобрали и разбили ее телефон. Также, по словам адвоката, они применяли силу на глазах у маленьких детей. Потом оперативники вызвали наряд полиции и увезли Правдину в отдел без составления протоколов. Там женщина провела какое-то время, позже ее отпустили.

8 сентября Екатерина Правдина зафиксировала повреждения в медучреждении. Врачи сообщили о травмах в правоохранительные органы. Женщина написала в местный отдел СК РФ заявление на неправомерные действия оперативников.

По словам адвоката, когда женщину отпустили из дежурной части, сломанный телефон ей вернул начальник Данилова и Бикеева — майор Севостьянов. Имущественный и моральный ущерб женщине до сих пор не возместили, а полицейские даже не принесли извинений.

По мнению адвоката, в действиях сотрудников полиции усматриваются признаки п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")".

Пока шла доследственная проверка, адвокат обратился к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому с просьбой взять ситуацию на личный контроль, принять необходимые меры и потребовать от СО по Новокуйбышевску СУ СК возбудить уголовное дело.

19 октября Олег Марфин заявил проводившему проверку старшему следователю городского отдела СК РФ А. Самойлову ходатайство о назначении ситуационной судебно-медицинской экспертизы, при которой потерпевшая должна показать на месте, как все произошло. Это ходатайство следователь удовлетворил в тот же день, но при этом вынесен постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении следователь указал, что во время проверки Бикеев и Данилов отрицали факты причинения травм и изъятия телефона.

Также, по словам Олега Марфина, следователь указал, что в действиях оперативников формально усматриваются ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Однако следователь уточнил, что сейчас в возбуждении уголовного дела необходимо отказать, так как заключения экспертов в полном объеме не получены, а также не получено заключение служебной проверки из ОРЧ СБ областного ГУ МВД.

Позже материалы проверки передали старшему следователю СО по Новокуйбышевску лейтенанту юстиции В. Милюткиной.

22 октября адвокат подал жалобу руководителю СО по Новокуйбышевску А. Мамбетову о затягивании проверки по заявлению его доверительницы. 30 октября руководитель отказал в удовлетворении жалобы, пояснив, что она подана якобы 28 октября, то есть с нарушением срока рассмотрения жалобы.

9 ноября постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменила прокуратура Новокуйбышевска и назначила месячный срок проверки — до 9 декабря. Сейчас проверка возобновлена, но адвокат сомневался в ее объективности. В связи с этим он направил жалобу руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, в которой рассказал о произошедшем с его доверительницей и проверке.

По словам Олега Марфина, ситуационная судебно-медицинская экспертиза так и не была назначена.

"Следователь Милюткина допускала волокиту и нарушение разумных сроков досудебного производства по делу, что исключало возможность принятия законного решения по заявлению Правдиной в установленный срок, — рассказывает адвокат. — Никаких следственных действий Милюткина не проводила, и она явно заинтересована в непривлечении полицейских к уголовной ответственности, поскольку находится в близких отношениях с начальником ОЭП и ПК полиции Новокуйбышевска Севостьяновым".

12 ноября между адвокатом Марфиным и следователем Милюткиной состоялся устный диалог. "Из диалога мне стало понятно, что она явно заинтересована в исходе дела и "покрывает" полицейских Бикеева и Данилова, которые являются подчиненными Севостьянова", — заявляет адвокат Марфин.

11 ноября Марфин заявил следователю Милюткиной ходатайство об истребовании заключения специалистов из ГУК Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа" по обращению Правдиной по поводу психологической травмы, полученной ее несовершеннолетним сыном в результате визита полицейских. 13 ноября Милюткина это ходатайство удовлетворила. "Однако сведения из указанного учреждения не запрошены, — отметил Марфин, — а обращения к руководителю СУ СК РФ по Самарской области Самодайкину результатов не дают".

Сейчас, как говорит адвокат, материал проверки находится уже у третьего по счету следователя — А. Грекова. Ситуационная судебно-медицинская экспертиза была назначена лишь 24 ноября.

"При этом следователь Греков предоставил в распоряжение эксперта копии протоколов опроса Бикеева и Данилова, то есть лиц, в отношении которых проводится проверка, что свидетельствует о попытке следователя ввести эксперта в заблуждение, либо с целью в дальнейшем признать заключение экспертизы недопустимым доказательством, — делится своими мыслями адвокат. — На эту экспертизу по требованию следователя Грекова статистов доставили те же Бикеев и Данилов, в отношении которых ведется проверка. У меня имеется видеозапись и аудиозапись разговора между заявителем Правдиной и следователем Грековым, который подтверждает этот факт. Это свидетельствует о явной заинтересованности следствия и волоките. Мои ходатайства, заявленные на имя следователя Грекова и имеющие значение для принятия законного решения, остаются без удовлетворения".

В итоге 9 декабря Греков вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что не получено заключение ситуационной судебно-медицинской экспертизы.

"При этом следователь усмотрел в действиях Бикеева и Данилова признаки злоупотребления и превышения полномочий по тем же основаниям, что и 19 октября усмотрел их первый следователь Самойлов, — говорит адвокат Марфин. — А несовершеннолетние дети Правдиной до сих пор боятся правоохранителей, пытаются избегать с ними встречи на улице и спрашивают мать, не придут ли к ним еще раз домой сотрудники полиции".

Адвокат Марфин также уточнил, что ситуационная экспертиза была проведена 7 декабря. Ее результаты будет готовы только через месяц.

"В связи с этим я считаю, что отказывая в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия результатов ситуационной экспертизы, следователь Греков нарушил действующее законодательство. Я направил повторные жалобы на действия следствия главе СК России Александру Бастрыкину и прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. 14 декабря мне пришло уведомление Почты России о том, что СК РФ получило мою повторную жалобу".