АвтоВАЗ опубликовал изображение обновленного Lada Largus

АвтоВАЗ опубликовал первое официальное изображение обновленного Lada Largus. Как сообщает пресс-центр предприятия, в продаже машина появится в первом полугодии 2021 года.

Модель получила фирменный Х-дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. "Икс"-графика Lada используется при создании новых или модернизированных моделей Lada, начиная с 2015 года. Элементы фирменного дизайна обеспечивают корпоративную идентичность, при этом для каждой модели они разрабатываются индивидуально. В случае с Lada Largus рисунок, образующий контуры латинской буквы "Икс", достаточно крупный, он сочетается с увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами. По мнению автопроизводителя, все это формирует более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий.

Более подробно о технических характеристиках нового Largus будет сообщено отдельно.

Напомним, в ноябре 2020 г. на российском рынке было реализовано 4052 "Ларгуса". Модели этого семейства по совокупности продаж пассажирских и коммерческих версий занимают третье место среди моделей Lada.