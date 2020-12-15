Депутаты приняли областной бюджет на 2021 год в окончательном варианте

Во вторник, 15 декабря, депутаты Самарской губернской думы утвердили бюджет Самарской области на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. во втором, окончательном, чтении.

По сравнению с первым вариантом документа его доходная и расходная части выросли на 53 млрд руб., при этом дефицит остался неизменным. Так, доходы бюджета на 2021 г. составят 195,75 млрд руб., расходы - 203,5 млрд руб., дефицит - 7,76 млрд рублей.

Отметим, в промежутке между первым и вторым чтением областного бюджета Госдума РФ утвердила во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 г., согласно которому регион получит 54 млрд руб. из государственной казны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подводя итог обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 гг., поблагодарил всех депутатов и чиновников за большую работу над этим документом.

"У нас действительно особый период. Бюджет исходит из консервативного сценария, но, учитывая динамику роста, он консервативный, но не форс-мажорный. Благодаря проделанной ранее работе, мы имеем определенную подушку безопасности. Но чего ждать от следующего года - никто не знает", - заметил глава региона, добавив, что главное - это то, что все стратегические важные для региона проекты успешно реализуются, несмотря на кризисные явления в экономике.

Напомним, бюджет на 2021 г. имеет четкую социальную направленность, около 130 млрд руб. расходов планируется потратить на социально значимые направления работы, среди которых - культура, здравоохранение, образование и другие отрасли.

Основными источниками доходов областного бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). За счет них планируется сформировать 62,5% налоговых и неналоговых доходов бюджета.