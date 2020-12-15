В Самаре отремонтировали больше 54 км дорог

В столице региона досрочно завершен дорожный сезон. При участии депутатов думы Самары формируется список улиц, которые обновят в 2021 году.

Совершенствование транспортной инфраструктуры — один из приоритетов развития Самары. В нынешнем году в областном центре привели в нормативное состояние больше 54 километров уличной сети, из них около 41,5 — по профильному нацпроекту. Более того, некоторые подрядчики взяли повышенные обязательства, и в ноябре, пока позволяли погодные условия, выполнили часть работ по плану следующего года.

В нормативное состояние приводят как центральные магистрали, так и второстепенные улицы. Обязательное условие контрактов — комплексный подход при проведении работ. Помимо непосредственно полотна, подрядчики в границах "красных линий" меняют бортовой камень, мостят тротуары плиткой, в том числе тактильной, разбивают газоны, устанавливают знаки и светофоры, оборудуют островки безопасности. На особо опасных участках пересмотрены схемы движения — для снижения аварийности.

Безопасными дороги должны быть не только для водителей, но и для пешеходов, уверен председатель думы Самары Алексей Дегтев.

Самые масштабные работы в Самаре провели на улицах Мичурина, Победы и Стара-Загоры.

Для Самары выполнение работ, контроль и приемка объектов благоустройства немыслима без участия депутатов, общественных организаций и жителей. О том, что мнение людей необходимо учитывать на каждом из этапов неоднократно говорил и губернатор Дмитрий Азаров. В Самаре этой политики активно придерживаются.

Жители, как правило, выступают и движущей силой перемен. Связующим звеном между общественниками и администрацией являются городские депутаты. По словам председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары Вячеслава Дормидонтова, каждый депутат знает проблемы своей территории, и большую часть информации они получают во время встреч с избирателями.

"Жители являются инициаторами работ. Мы также активно получаем от них обратную связь по исполненным или неисполненным работам", — говорит Дормидонтов.

По его словам, еще до окончания нынешнего дорожного сезона, самарцы озвучили пожелания на следующий.

"Депутаты обозначили их администрации города при принятии бюджета на 2021 год в первом чтении, чтобы представители мэрии изучили возможность учесть эти пожелания в документе, — отметил Дормидонтов. — У нас создан лист ожидания по таким объектам и участкам. Работа будет продолжаться: депутаты отслеживают ситуацию, каждый ведет свой округ, будем совместными усилиями двигаться к исполнению этого списка".