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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре открылся новый центр обслуживания потребителей АО "СамГЭС"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 декабря, в преддверии Дня энергетика и Нового года, начал работу новый клиентский центр "Самарагорэнергосбыта" (АО "СамГЭС") по адресу: ул. XXII Партсъезда, 37. До этого горожане обращались в центры обслуживания потребителей (ЦОП) по адресам: ул. Ново-Вокзальный тупик, д. 15А и ул. Промышленности, д. 298, но условия там были некомфортные. Теперь клиентов по 115 тысячам лицевых счетов будут принимать в новом ЦОПе, оборудованном по последнему слову техники. Жители Промышленного, Советского и Кировского районов смогут решать вопросы электроснабжения в приятной обстановке.

Фото: Владимир ГАВОХИН

На церемонии открытия присутствовал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. "Центр создан по образцу головного офиса на ул. Гагарина, 22 и соответствует высоким требованиям качества, — оценил новый ЦОП первый заместитель главы Самары, — Современный дизайн и учет необходимых требований делают пребывание клиентов в центре комфортным. Любой вопрос можно решить удобным для потребителя способом: в личном кабинете или прийти в офис. Открытие уже третьего такого центра свидетельствует о том, что компания заботится о потребителях и их комфорте. Все ресурсоснабжающие организации должны работать по такому принципу, цель которого — удобство людей".

Действительно, центр обслуживания потребителей расположен недалеко от остановок общественного транспорта и метро. Рядом с ним оборудована парковка. Созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В зале обслуживания потребителей для удобства оборудована зона ожидания и действует система "электронная очередь", удобные окна приема, работает касса. В офисе действует бесплатный доступ в интернет. Посетители центра могут в комфортной обстановке решать вопросы по оплате электроэнергии и многие другие.

Директор АО "СамГЭС" Ильнар Сулейманов подчеркнул, что компания обеспечила максимально безопасный очный прием посетителей в период пандемии. Однако призвал всех потребителей пользоваться дистанционными каналами, которые также помогают решать все возникающие вопросы.

"Квалифицированный персонал и современное оснащение офиса позволяют быстро и качественно обслуживать наших потребителей, — отметил Ильнар Сулейманов, — Пропускная способность нового центра — около 10 тысяч человек в месяц. Зона обслуживания может принять одновременно 10 физических лиц. Прием в просторном зале, который оборудован современной системой приточно-вытяжной вентиляции, позволяет сделать обслуживание максимально безопасным, что особенно актуально в период пандемии. Мы рады видеть всех в нашем офисе, но для максимальной безопасности призываем воздержаться от очного обслуживания и воспользоваться дистанционными методами. В онлайн-формате можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и получить электронную квитанцию через сервис "Личный кабинет" на сайте и в мобильном приложении".

Гид потребителя

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