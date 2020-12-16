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Преступления Происшествия

"Почта банк" выпустил карту без ведома клиентки, этим воспользовались мошенники

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд взыскал с АО "Почта банк" в пользу пенсионерки более 140 тыс. руб. за неправомерные действия организации.

Ранее 77-летняя женщина пожаловалась в прокуратуру на действия финансовой организации. На имя пострадавшей без ее ведома выпустили банковскую карту, которой в итоге завладели мошенники и сняли со сберегательного счета заявительницы 92,8 тыс. рублей. Пенсионерка в это время находилась в Санкт-Петербурге.

По мнению прокуратуры, "Почта Банк" не обеспечил сохранность денег клиента, а позже еще и не предоставил сведения о том, кто выпустил злополучную карту.

В итоге мировой суд вынес решение о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в пользу пенсионерки с "Почта банка". Судебное решение еще не вступило в законную силу.

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