Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил публиковать в открытом доступе протоколы исследования воздуха в Тольятти. Такое поручение глава региона дал после встречи с экоактивистами из Тольятти 15 декабря, где обсуждали тему загрязнения воздуха в городе.

Член Совета по экологической безопасности Самарской области Вячеслав Рябцов рассказал, что глава региона поддержал предложения общественников.

Теперь на сайте администрации будут опубликованы протоколов исследований передвижной мобильной лаборатории. "Сейчас эти протоколы нигде не размещаются, из-за чего люди были недовольны", — сказал он.

Кроме того, на экологическом совете Дмитрий Азаров поддержал идею разработать региональный экологический стандарт. Подобный проект недавно начал работать в Челябинской области.

"В Самарской области будет сформирована рабочая группа, проектный офис по разработке нашего стандарта. Мы пока находимся в начале пути. Со стороны общественности мы постараемся, чтобы процесс быстрее был доведен до логического завершения. Со стороны предприятий надеемся, что они поддержат и подпишут стандарт и, конечно, примут участие в его разработке", — добавил Рябцов.

Губернатор Азаров на экосовете также поручил создать коллегию природоохранных органов региона, которая бы совместно решала все острые вопросы. По словам Рябцова, она необходима, "чтобы ведомства не перебрасывали работу с одного на другого, а комплексно решали вопросы".

Напомним, экоактивисты Тольятти регулярно обращали внимание на проблему загрязнения воздуха. По распоряжению губернатора из бюджета региона выделили средства для закупки в Тольятти мобильной лаборатории, которая анализирует воздух. По каким именно веществам будет проходить анализ — решали вместе с общественниками.