Самарцы создали петицию с просьбой провести комплексную проверку коммунальщиков

На сайте change.org появилась петиция от жителей Самарской области с просьбой провести комплексную проверку с участием Генеральной прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ деятельности в Самарской области коммунальных структур.

"Деятельность компаний сопровождается постоянными скандалами, уголовными делами на топ-менеджеров и даже жертвами — люди проваливаются в ямы на местах порывов изношенных труб, обвариваются в гейзерах кипятка. Текущая по проезжей части вода из коммунальных колодцев, вечные раскопки труб в поисках порывов, дома, оставшиеся без воды и отопления из-за аварий, — все это привычная картина для Самарской области", — сетуют составители документа.

Отмечается, что коммунальщики эксплуатируют еще советскую инфраструктуру, из года в год обещая вкладывать средства в ее модернизацию, но инвестиционные программы не исполняют. При этом тарифы продолжают расти.

"Еще одним методом извлечения сверхприбылей являются манипуляции с начислением платы за услуги ЖКХ. Тринадцатые квитанции, начисление по нормативу, а не по приборам — все это позволяет увеличивать сборы, в том числе за отопление, хотя зимы в Самарской области с каждым годом все теплее", — заявляют самарцы.

В случае выявления проверкой необоснованного завышения тарифов и выставления завышенных счетов составители петиции просят провести перерасчет для всех жителей региона.