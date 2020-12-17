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Старый центр Самары – 104 и 128й кварталы – избежит высотной застройки

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары отказала ассоциации обманутых дольщиков "128 квартал" и застройщику "Династия-2" в возведении многоэтажных высоток в старом центре областного центра. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.

В своем отказе власти города ссылаются на п. 2.ст.40 Градостроительного кодекса РФ. В частности, АОД "128" квартал" не получила разрешения на возведение с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства жилой 45-метровой высотки в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской. ООО "СЗ "Династия-2" отказано в строительстве жилой 56-метровой застройки в границах улиц Буянова, Ульяновской, Никитинской, Маяковского.

Обе будущие застройки уже успели обрасти скандалами. В частности, летом жители Ленинского района направили административный иск в мэрию и департамент градостроительства, сообщив, что результаты слушаний по застройке обеих территорий были сфальсифицированы.

Однако, согласно постановлению правительства области от 27 декабря 2019 г. № 1019, кварталы № 123 и № 104 включены в территорию исторического поселения Самара. Эти кварталы застроены одно- и трехэтажными домами и, таким образом, максимальная этажность нового строительства не может превысить шесть этажей и в зоне трансформации, и в зоне интенсификации.

 

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