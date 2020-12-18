Самарские таможенники задержали две фуры с нелегальными мандаринами

Сотрудники Самарской таможни около с. Елховка остановили два большегруза с нелегальными мандаринами, сообщает ведомство.

Грузовики двигались в сторону Самары в обход дислокации мобильных групп таможни. Как выяснилось, в двух машинах было 40 тонн мандаринов с поддельными фитосанитарными сертификатами. Декларация на товары отсутствовала.

Как выяснилось, страной происхождения является КНР. На фруктах найдены карантинные вредители — апельсиновая щитовка (Unaspis citri Comst) и черная цитрусовая белокрылка (Aleurocanthus woglumi Ashby).

Мандарины передали в Россельхознадзор.