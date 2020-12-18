"Антиконкурентный способ": УФАС недовольно рекламой самарских застройщиков

У управления Федеральной антимонопольной службы есть вопросы к рекламе некоторых самарских застройщиков. Такая информация была озвучена в пятницу, 18 декабря, на пресс-конференции руководителя ведомства Леонида Пака.

По его словам, застройщики активно рекламируют свои объекты, указывая некорректные сведения об условиях покупки квартир, особенно с привлечением кредитных средств.

"Антиконкурентный способ — "Новая Самара". Там был сформировавшийся образ персонажа — учителя, представленного не совсем корректно. В Южном городе были нарушения законодательства о рекламе. Важно, чтобы люди понимали: когда предлагают 1% годовых, речь идет только о первом месяце, а со второго начинает действовать совершенно другая ставка со всеми вытекающими последствиями и условиями. Это неправильно", — заявил Леонид Пак.

Он также отметил агрессивную рекламу в области привлечения средств населения. "Пытаются получить деньги у доверчивых граждан. Все то же, что было в 90-е годы, но уже завуалировано — реклама кооперативов, ломбардов и т. д. Работаем в этом направлении, ЦБ РФ регулярно присылает материалы", — сообщил руководитель УФАС.