В Самаре завершилось расследование похищения четырехлетней девочки

В Самаре завершили расследование уголовного дела по факту похищения малолетней.

Как сообщает региональное СУ СК, по версии следствия, 23 июля 2020 г. пьяный мужчина увел к себе в квартиру со двора знакомую четырехлетнюю девочку.

13-летний мальчик стал очевидцем случившегося. Он сразу рассказал о произошедшем родственникам похищенной. Благодаря этому потерпевшую освободили в кратчайшее время, она не пострадала.

Подозреваемого сразу задержали.

Мальчику, сообщившему о преступлении, вручили благодарственное письмо от руководителя следственного управления по Самарской области Валерия Самодайкина.