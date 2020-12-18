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Преступления Происшествия

В Самаре завершилось расследование похищения четырехлетней девочки

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершили расследование уголовного дела по факту похищения малолетней.

Как сообщает региональное СУ СК, по версии следствия, 23 июля 2020 г. пьяный мужчина увел к себе в квартиру со двора знакомую четырехлетнюю девочку.

13-летний мальчик стал очевидцем случившегося. Он сразу рассказал о произошедшем родственникам похищенной. Благодаря этому потерпевшую освободили в кратчайшее время, она не пострадала.
Подозреваемого сразу задержали.

Мальчику, сообщившему о преступлении, вручили благодарственное письмо от руководителя следственного управления по Самарской области Валерия Самодайкина.

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