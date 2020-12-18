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Суды Происшествия

В новокуйбышевскую колонию пытались пронести апельсин с наркотиками

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске Самарской области заключенного колонии осудили за попытку купить наркотики, сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2020 г. 29-летний осужденный, отбывающий наказание в ИК-3, по телефону договорился о покупке 30 г мефедрона. После этого он попросил родственника забрать "закладку", привезти наркотик, спрятанный внутри апельсина, и передать вместе с другими продуктами.

Однако родственника задержали правоохранители около исправительного учреждения.

Суд назначил обвиняемому три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Кроме того, в связи с фактом незаконного использования мобильника в исправительном учреждении по ходатайству гособвинителя руководителю колонии направили частное постановление.

Гид потребителя

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