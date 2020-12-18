До 25 декабря в армию уйдут 1,5 тыс. молодых жителей региона

Подготовку молодежи к воинской службе обсудили в правительстве Самарской области в пятницу, 18 декабря, на заседании областной межведомственной комиссии.

До 25 декабря в ряды Вооруженных Сил РФ должно быть призвано более 1,5 тыс. человек. Как подчеркнул руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, план призыва будет выполнен в полном объеме.

По информации военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина, в вузы Министерства обороны РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в 2020 году поступили 213 граждан Самарской области, из них 92 человека (43,2%) - юнармейцы.

Сейчас военные комиссариаты совместно с образовательными учреждениями ведут профориентационную работу, направленную на информирование выпускников школ и их родителей о возможностях обучения в военных вузах страны.

В 2020 году учащиеся 584 образовательных организаций региона (511 - общего образования, 73 - профессионального образования) проходили подготовку по основам военной службы.

В этом году учебные сборы по основам военной службы впервые прошли в дистанционном формате. Участие в них приняли 10585 учащихся Самарской области.