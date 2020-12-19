В Самарской области автомобилистка второй раз отказалась от освидетельствования

В Кошкинском районе Самарской области на 52-летнюю автомобилистку возбудили уголовное дело за неоднократные отказы от медосвидетельствования.

По данным регионального ГУ МВД, сотрудники автоинспекции остановили Lada Granta и заметили признаки опьянения у находившейся за рулем женщины. Проходить медосвидетельствование она отказалась.

Как выяснилось, в сентябре 2020 г. местную жительницу уже привлекали к административной ответственности за такой же отказ. Тогда ей назначили штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишили водительских прав.

В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.