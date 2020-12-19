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Преступления Происшествия

В Самарской области автомобилистка второй раз отказалась от освидетельствования

КОШКИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области на 52-летнюю автомобилистку возбудили уголовное дело за неоднократные отказы от медосвидетельствования.

По данным регионального ГУ МВД, сотрудники автоинспекции остановили Lada Granta и заметили признаки опьянения у находившейся за рулем женщины. Проходить медосвидетельствование она отказалась.

Как выяснилось, в сентябре 2020 г. местную жительницу уже привлекали к административной ответственности за такой же отказ. Тогда ей назначили штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишили водительских прав.

В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

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