Житель Хворостянского района уехал в Самару на угнанной "пятерке"

Полицейские разыскали автомобиль, угнанный в Хворостянском районе Самарской области.

По данным регионального ГУ МВД, жительница с. Романовка заявила о пропаже из гаража ВАЗ-21053.

Полицейские выяснили, что преступление мог совершить 41-летний безработный житель того же района, который собирался поехать в Самару. Вскоре "пятерку" нашли на одной из улиц областной столицы. После этого задержали подозреваемого. Машину отправили на спецстоянку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").