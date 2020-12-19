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Преступления Происшествия

Житель Хворостянского района уехал в Самару на угнанной "пятерке"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские разыскали автомобиль, угнанный в Хворостянском районе Самарской области.

По данным регионального ГУ МВД, жительница с. Романовка заявила о пропаже из гаража ВАЗ-21053.

Полицейские выяснили, что преступление мог совершить 41-летний безработный житель того же района, который собирался поехать в Самару. Вскоре "пятерку" нашли на одной из улиц областной столицы. После этого задержали подозреваемого. Машину отправили на спецстоянку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").

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